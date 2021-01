Rendir homenaje a los que dan sentido a la labor de las bibliotecas

AMOR POR LA LECTURA. Desde su apertura en 2008, la biblioteca Pública Ánxel Casal, dirigida por Xesús Torres, no ha cesado de ganar socios y hacerse su propio hueco en la capital gallega. Así lo constatan sus más de 43.000 socios y su media de mil visitantes diarios, que disfrutan no solo de la lectura de los fondos que posee la entidad, sino también de las numerosas propuestas culturales y lúdicas que ofrece cada día. Un espacio vivo y abierto y trabajadores que buscan la interrelación con los usuarios, a los que mañana rinde homenaje como cada 11 de enero, consciente de que sin ellos su trabajo no tendría sentido. Por ello, la búsqueda de alicientes que fomenten la lectura y la excelencia en la calidad de los servicios son una constante de este equipo que dirige Xesús Torres y que ha conseguido que cada usuario sienta suya la biblioteca pública.