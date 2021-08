Rentabilidad del mantenimiento

santiago Con el patrimonio público pasa como con la salud: la prevención no solo permite anticiparse a los problemas y facilita el encontrarles solución, sino que también acaba siendo más que rentable. Años atrás tuvimos un buen ejemplo en las calles de Compostela, cuando la falta de mantenimiento derivó en un deterioro acelerado de calzadas y aceras. Además del dinero que nos está costando ahora solucionar todos estos problemas, y volver a poner los espacios públicos en condiciones, que es mucho más que el que hubieran supuesto unas buenas campañas periódicas, también está el que hubo que destinar a indemnizar a los ciudadanos que se dejaron el físico tras un tropezón indebido. Cuando el problema no está a ras de suelo, sino a una altura que lo convierte en potencialmente peligroso, las cosas pueden ser mucho peores. A base de baches, Compostela estuvo a punto de hermanarse con gruyere, pero llegó un momento en que los derrumbes iban camino de hacerlo con Jericó. Afortunadamente, además de los arreglos urgentes ahora podremos contar con un plan de mantenimiento que arroje un poco de tranquilidad sobre los ciudadanos a la hora de transitar junto a alguna de estas estructuras. De la misma forma que desde hace años contamos con un enlosado cartografiado piedra a piedra en el casco histórico, lo que facilita mucho las labores de reparación, también dispondremos de un registro oficial de muros para comprobar que la edad pasa por ellos, pero sin hacer mella. Si además se descubriese algún sistema para que a mayores de consistentes estuvieran libres de pintadas y otras supuestas manifestaciones artísticas, el resultado sería ideal. Porque aunque el grafiti no afecte a la consistencia, sí que produce un deterioro, un grave problema de imagen y un sobrecoste para los bolsillos de los contribuyentes, que también resulta excesivamente doloroso, en especial, por lo improductivo.