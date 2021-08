¿Reparto político de las vacunas?

POLÉMICA. Buena parte de las comunidades, especialmente las gobernadas por el PP, llegaban calientes a la Conferencia de Presidentes celebrada el 30 de julio ante un orden del día vago –un par de párrafos– y después de que la cita se organizase sin cumplir el reglamento. En medio de la quinta ola de COVID y del enfado por la falta de vacunas, abanderado por el titular de la Xunta, a Pedro Sánchez le llovieron las críticas, agudizadas por el plantón de su socio Pere Aragonès, que el titular de Moncloa trató de apagar con un estilo que domina como nadie: la propaganda. En esta línea, anunció a bombo y platillo la llegada de 3,4 millones de dosis de Pfizer para repartir entra las autonomías, a las que también agasajó con la promesa de cederles la gestión del 55 % de los fondos europeos de recuperación. Pues bien apenas una semana más tarde, llega el primer jarro de agua fría. A Galicia, la comunidad líder en el proceso de inmunización, no va a venir ni uno solo de esos viales. Una nueva tomadura de pelo que constata otra discriminación y que trastoca los planes de Sanidade para la semana que viene, ya que desde el ministerio ni siquiera tuvieron la delicadeza de avisar con algo de tiempo. ¿Hay motivos políticos detrás de todo esto? Sólo algún estratega lo sabe. Pero lo que no deben de olvidar es que a quien se está castigando no es a Feijóo. Es a los gallegos.