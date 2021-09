Repensar toda la movilidad urbana

Santiago Comienzan hoy en Compostela unas obras que afectan a una de las arterias más importantes de la ciudad. Por el periférico de Santiago se calcula que transitan cada día unos cincuenta mil vehículos, que se van a encontrar con un pequeño embudo en pleno casco urbano que puede provocar importantes retenciones. Siempre quedará el aliviadero de recurrir al paso inferior, pero el problema para muchos es que los accesos a él y desde él no son muy prácticos para quien quiere adentrarse en el casco urbano. Para un vecino del Ensanche, por ejemplo, buscar una de las entradas le supondría dar un considerable rodeo por media ciudad, así que no le quedará más remedio que seguir utilizando la superficie, aunque el ancho vial se convierta en un paso angosto. La cuestión es que no se trata de unos días, sino de un diseño que va a ser definitivo para encajar la nueva intermodal en el casco urbano. Disponer de un centro de comunicaciones como esta estación en pleno centro es todo un privilegio, pero ordenar los flujos de vehículos en su entorno, todo un reto y no de los fáciles. No solo se espera que crezcan los edificios del complejo intermodal, sino también los usuarios de las distintas terminales, y la situación en la zona va a requerir que, las autoridades primero y los ciudadanos después, se pongan las pilas y haya un cambio de toda la movilidad urbana planificado por los primeros y aceptado por los segundos. Y no solo para el entorno inmediato de la estación, sino para el conjunto del casco urbano, porque de la misma forma que se dice que los incendios se apagan con un vaso de agua (si se los pilla cuando empiezan), a lo mejor los previsibles atascos en el Hórreo, o en cualquier otro punto cortado, se solucionan si las alternativas se ofrecen antes de llegar al sitio donde empiezan las vallas y se plantean recorridos alternativos. Para muchos trabajadores el uso del coche no es una opción, sino una primera necesidad.