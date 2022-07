el futuro no va a ser, ya es, como nos lo imaginábamos. Ni nos movemos en coches voladores, rápidos como un rayo, que se iban a aparcar en las azoteas de los edificios ni viajamos aún en aviones hipersónicos capaces de plantarse en Nueva York en una hora. De hecho, los aeroplanos de hoy no difieren gran cosa, en lo que a velocidad se refiere, de los de hace 50 años, y para colmo ahora se pierde mucho más tiempo que antes en los controles de seguridad. Los trenes, en cambio, sí son mucho más veloces que hace cinco décadas, pero tampoco vuelan por el espacio. El futuro que ya está aquí tiene, en cambio, rostro de patinete eléctrico, que son unos artefactos bastante incómodos y menos prácticos de lo que nos cuentan, de bicicleta recargable y de coches que, además de no surcar los cielos, son más caros de comprar y más pesados de recargar en unos postes de watios que aún se cuentan con los dedos de una mano en ciudades como Santiago. Si atendemos al transporte de mercancías, ese futuro que ya está aquí tiene forma de carricoche que se mueve solo por las ciudades. Es como un cajón de frutas que circula por las aceras como un perro obediente, aunque no va haciendo pipí y popó en cada árbol, y va parando en las tiendas marcadas en su hoja de ruta. Dichos robots autónomos se acaban de estrenar en Zaragoza y se supone que en la capital gallega contaremos con algo muy parecido muy pronto, en cuanto se ponga en marcha la plataforma logística que va a construirse... ¿dónde al fin? Pues vaya con el futuro. Casi dan ganas de desestructurar aquella de peli de marras y visionar con nostalgia Retorno al pasado.