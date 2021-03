Retrato (en negro) de mujer en veintidós palabras

¿de verdad queda alguien a quien le sorprenda, a estas alturas, que el paro tenga rostro de mujer tanto en las oficinas de empleo cuanto entre los beneficiarios de ERTE? ¿Cómo es posible que en vísperas del 8-M el gran debate sea si hay que salir a las calles, cueste lo que cueste, y no por qué avanzamos con tanta lentitud hacia la igualdad real? ¿Por qué digerimos como si tal cosa que el 77 % de todo el empleo destruido en España el año pasado haya sido femenino? Lo que denuncian los sindicatos, y no desmienten los gobiernos, es que las mujeres vuelven a ser las más perjudicadas en este dantesco escenario pandémico. Lo que vemos en el espejo de la realidad es que necesitamos con urgencia un mayor compromiso con la conciliación, la formación y la contratación del colectivo femenino. Por eso, nos parece de justicia lo que el Gobierno de la nación subraya en su declaración institucional por el 8-M: “Las mujeres en España hoy trabajan más que los hombres, pero son más pobres en términos económicos y en disponibilidad de tiempo”. Con estas veintidós palabras podemos hacer el retrato (en negro) de la palmaria y obscena desigualdad entre géneros. No es admisible seguir cruzados de brazos ante la evidencia incuestionable de que “la vida de las mujeres es manifiestamente peor que la de los hombres en todos los ámbitos”. Tampoco es de recibo que la paridad en la Unión Europea avance con la lentitud exasperante de un solitario punto cada dos años, lo que nos lleva a un horizonte de seis décadas para llegar –todos calvos– a esa meta irrenunciable, pero quimérica hoy por hoy. Algo no hacemos como debiéramos cuando España es uno de los epicentros planetarios de las grandes movilizaciones feministas, pero es incapaz de amortiguar, sin embargo, el brutal impacto de la pandemia en las mujeres. No podemos continuar escondiendo la cabeza cuando sabemos donde anida el monstruo de la desigualdad: en los salarios, en la precariedad, en la promoción laboral, en el reparto de las labores del hogar, en el cuidado de dependientes, en las pensiones, en los cupos de carreras científicas y tecnológicas, en la representación en órganos políticos y judiciales y en consejos de administración de grandes empresas, en la disponibilidad de tiempo y ahora, también, en la brecha digital. En todos esos ámbitos, y en más, el peso de las mujeres sigue siendo escasísimo, por no decir que anecdótico. Eso es, exactamente, lo que no nos debemos consentir si de verdad queremos construir una sociedad en la que brillen la equidad y la igualdad.