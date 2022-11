Romper el muro del idioma en la Ciencia

en un ámbito tan costoso como es el científico, la inversión pública nunca es suficiente y siempre requiere de nuevos apoyos para progresar. Y es que no hay que olvidar que al igual que el uso de la palabra nos diferencia del resto de animales, también lo hace el uso de la mente, y la Ciencia no deja de ser todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. En otras palabras, la Ciencia es todo aquello que facilita nuestra vida y que le da una explicación lógica a la misma. Algo así como un filosofía llevada a la práctica. En pleno siglo XXI, miles de años después del nacimiento de la Ciencia como tal, todavía es mucho lo que queda por entender y no menos lo que resta por investigar. Para hacerlo posible, no solo es necesario destinar parte de los impuestos ciudadanos a esta partida, sino también establecer relaciones internacionales que faciliten el intercambio del saber como un modo de seguir progresando. En este sentido, España, y por ende Galicia, tienen suerte, pues aunque generalmente se dice que el idioma de la Ciencia es el inglés, hay todo un bloque de países latinoamericanos que usan el español y también el portugués como lenguas de transmisión del conocimiento que generan. Sumarse a ellos y acordar políticas comunes en este campo sentará las bases del futuro.