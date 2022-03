Rompiendo techos de cristal desde dentro y ampliando horizontes

SUPERACIÓN. La sonense Mari León es actualmente la única mujer que faena al arte del cerco en Portosín. La suya es una historia de superación, como mujer y como profesional. Aunque le gustaba la hostelería, siendo hija de un marinero y de una mariscadora, su mirada se centró pronto en el barco de la familia, el León do Mar, en el que anda enrolada como una tripulante más en un ámbito laboral tradicionalmente de hombres. Ser madre no le cortó las alas; trabajó como dependienta, como vendedora ambulante y en una oficina, y decidió estudiar Administración y Finanzas para ampliar posibilidades. Si todo va bien, en un par de meses tendrá el título de patrona y, una vez mas, habrá demostrado que no hay quien pare a una mujer empeñada en romper techos de cristal para superarse y labrarse un futuro. Su estela es un gran ejemplo.