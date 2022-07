Rosario Álvarez, exemplo de labor dinamizadora e divulgadora da cultura

Compromiso independente e obxectivo á fronte do Consello da Cultura Galega foi o centro do discurso de Rosario Álvarez na súa toma de posesión como presidenta do organismo estaturario. Desta forma, a ampla traxectoria de Rosario Álvarez permite distinguir unha importante liña profesional, facilitadora de innumerables proxectos viculados á Cultura de Galicia, e especialmente ao seu idioma. Unha vez máis, como presidenta do Consello da Cultura Galega, abre o camiño á internacionalización e reforzo de todo o sistema cultural de galego baseado en catro piares básicos: identidade, interese, rigor e innovación os cales permiten manter viva e mellorar a importante labor dinamizadora do CCG, e que Rosario Álvarez representa co seu compromiso de mellora, divulgación e confianza nos beneficios “dunha rede humana única”.