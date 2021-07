‘Rumble fish’ en la Colexiata de Sar

está muy claro que mucha gente anda con los nervios a flor de piel por culpa del COVID y a eso que los cursis denominan fatiga pandémica, pero aún así resulta muy difícil explicar los constantes episodios de violencia que reflejan a diario los medios de comunicación. En las últimas semanas hemos sido testigos de sucesos tan incomprensibles como el asesinato de Samuel, el joven coruñés que falleció tras recibir una paliza monumental por parte de numerosos energúmenos con comportamiento de manada salvaje; hace pocos días vimos cómo un enfermero era atacado con saña en el metro de Madrid por el simple hecho de advertir a un viajero sobre la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla en espacios cerrados, y ayer nos merendamos con la noticia de que numerosos pandilleros de Santiago se citaron de madrugada en la Colexiata de Sar para zurrarse a base de bien después de mantener un altercado en el Ensanche. Ese tipo de peleas con cita explícita, al estilo de las que reflejan algunas películas como Rumble fish o Rebeldes, aquellas joyas rodadas por Coppola cuando el cine estaba mucho menos contaminado por la política, parecían estar pasadas de moda, pero posiblemente no sea así. Quizá ahora lo más moderno y cool vuelve a ser, como hace décadas, quedar en un sitio concreto y a una hora fija para romperse la crisma en un entorno que, como el citado templo románico compostelano, queda pintón en los vídeos. El caso es que rockers y mods, greasers y socs y malotes de unas bandas y de otras vuelven a quedar en la actualidad para partirse la cara entre ellos, y como esto no es cine, sino realidad, nada de lo que sucede posee el envoltorio romántico de las grescas protagonizadas por el chico de la moto o los grasientos de Rebeldes. Y tampoco con los elegantes duelos al amanecer, con cita previa, del siglo XIX. Son solo peleas incomprensibles que no hacen más que demostrar lo locos que seguimos estando en pleno siglo XXI.