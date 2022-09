Rusia y China se enrocan en sus posiciones

EL MUNDO, pueden dársele todas las vueltas que se quiera al asunto de la gobernanza global, no es más que un viejo tablero de ajedrez sobre el que los más poderosos disputan sus partidas. Eso no quiere decir que no existan las democracias ni que estas no sean protagonizadas por sus ciudadanos, que ejercen plenamente el poder mediante el sistema representativo con elecciones libres. Pero por encima siempre está esa estructura de suprapoder donde los países –democracias y no democracias– se alinean en bloques que intentan imponer sus intereses al conjunto del planeta. En este contexto, y en el de la guerra de Ucrania, cobraba especial importancia la reunión que ayer mantuvieron los dos presidentes de Rusia y China, los dos grandes Estados que lideran u orientan a los países que se mantienen fuera de la órbita occidental, donde Estados Unidos es la gran potencia y España encontró su lugar en el mundo. Vladímir Putin y Xi Jinping se vieron las caras en la ciudad uzbeka de Samarcanda, un paso destacado en la antigua Ruta de la Seda, y por lo que transcendió del encuentro se puede concluir, sin intención de despertar ánimos militares, que todo continúa sin novedad en el frente. China no critica el ataque ruso a Ucrania, aunque tampoco hace alardes en favor de la aniquilación del territorio que preside Volodímir Zelenski. Simplemente, mueve sus peones hacia adelante en el pulso que mantiene con Estados Unidos por la supremacía mundial. En este sentido, no se puede esperar del Gobierno chino que facilite movimientos a Joe Biden para que prosiga su expansión. Sobre todo ahora, que el presidente norteamericano expresa de forma bien clara y firme su apoyo a las reivindicaciones de Taiwán. Y Rusia agradece el tímido respaldo chino, ya que en estos momentos es su única salida para no morir económicamente estrangulada por las medidas sancionadoras que padece desde que el potente bloque occidental se hartó de sus incursiones bélicas y de sus caprichos en la venta y reparto de su poderío energético. Vladímir Putin y Xi Xinping aspiran a liderar el mundo casi de forma inminente, apenas acabada esta guerra en el Este de Europa que tanto daño está causando. Por eso ayer, aunque no realizaron ningún jaque ni ensayaron estrategias de ataque, tampoco retrasaron líneas. Hicieron la única jugada del ajedrez donde se mueven dos piezas, se enrocaron.