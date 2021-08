HABRÁ QUIEN PIENSE que la Rapa das Bestas de Sabucedo no necesita más promoción. Su título de Fiesta de Interés Turístico Internacional puede ser suficiente atractivo para muchos, pero nunca está de más cualquier tipo de ayuda que dé a conocer lo que sucede en el curro de esta parroquia estradense. La presencia este año del director de cine Rodrigo Sorogoyen con su equipo no pasó desapercibida. Con siete Goyas en su haber por la película El reino y una nominación al Óscar con su corto Madre, ahora se centra en su nuevo proyecto que titulará As bestas, en el que narrará en formato de thriller los problemas vecinales que sufrirá una pareja extranjera tras instalarse en un pequeño pueblo del interior de Galicia. La historia arranca en la Rapa das Bestas, lo que seguro que servirá de promoción de esta ancestral tradición.