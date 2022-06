Sánchez prefiere el abismo al PP

La política espectáculo a la que por desgracia estamos acostumbrados hoy en día en las Cortes –en especial tras la irrupción de Podemos y Vox–, presenta muchas veces ciertos paralelismos con una función circense. Una sucesión de numeritos, con artistas como Gabriel Rufián, en la que el presidente del Gobierno tiene que esforzarse cada día más para no caer de la barra de equilibrios y sostener en el Congreso una mayoría suficiente que respalde las iniciativas que presentan. Enfrentado a ERC desde que estalló el caso Pegasus, los soberanistas catalanes amenazan sin descanso con darle el empujón definitivo al también líder socialista, a quien no le queda más remedio que entenderse con Bildu, que será cualquier cosa menos un partido de Estado. A bofetada limpia con los morados, sus aliados de coalición, cada votación en la Cámara Baja es un trance de resultado imprevisible no apto para cardíacos, como la que llevó a la aprobación de la reforma laboral o, recientemente, con las enmiendas al proyecto de ley que regulará los planes de pensiones de empleo. Otro caos. Frente a este escenario, trufado de más elementos preocupantes como la escalada de precios, la deuda desbocada, la ineficiente gestión de los fondos europeos o la crisis con Marruecos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó este martes su primer cara a cara en el Senado con el titular del Ejecutivo para ofrecerle ayuda. Lejos de hurgar en la llaga de la crispación y elevar el tono con descalificaciones, apostó por vender moderación y hacer un alegato a la unidad de acción ante las amenazas. Conocedor de que llegar a fin de mes es hoy el principal problema de los españoles, centró su intervención en proponer recetas económicas, como una bajada de impuestos de la que La Moncloa no quiere saber nada, pero también mano tendida que permita soltar amarras con el chantaje independentista y así “poder gobernar y no sólo resistir”. En resumen, una red de seguridad para dar certezas a una legislatura llena de saltos mortales, ante la que la respuesta de quien va del brazo de Otegi fue acusarle de no cumplir la Constitución y pedirle “que no estorbe”. Pedro Sánchez, amante de las emociones fuertes, está en su derecho de estrellarse con alguna de sus piruetas imposibles. Lo peor es que no se la pegará solo, sino que arrastrará al abismo a las familias y empresas de este país.