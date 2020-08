Sánchez y Casado, separados (también) por el covid

no son buenas noticias que Pedro Sánchez haya tardado tanto en dirigirse a los españoles –lo acaba de hacer con el curso a la vuelta de la esquina, rodeado de incertidumbres, y cuando nuestro país se ha convertido en el primero de Europa que rebasa los cuatrocientos mil contagiados por covid-19– ni que Pablo Iglesias critique la “falta de liderazgo” de la ministra Isabel Celaá en la gestión del regreso a las aulas. Con las familias y los docentes en pie de guerra por lo que consideran falta de planificación y dejación de funciones –denuncian, con razón, que las administraciones públicas llevan medio año mirando para otro lado, en vez de trabajar en protocolos seguros–, el presidente intentó en su comparecencia de ayer desdramatizar el escenario minado de la enseñanza e insuflar optimismo al sector, pero cuesta trabajo confiar en sus garantías a padres y profesores de que “habrá una vuelta al cole en centros seguros, mucho más seguros que muchos lugares en los que han estado estas vacaciones”. Ojalá, aunque lo que sabemos no contribuye a sembrar tranquilidad. Tampoco nos parece una buena noticia que Pablo Casado haya abierto las puertas a un otoño de confrontación política con sus reproches al inquilino de La Moncloa –“se escabulle, ahora mismo España no tiene a nadie al timón”, disparó tras escuchar a Sánchez– y sus varapalos porque “se ampara en el burladero de las comunidades autónomas”. Tan escandalosos nos parecen los errores palmarios del presidente y de su Ejecutivo, en la gestión de la peor pandemia del último siglo, como la vara de medir que usa a su antojo y conveniencia el líder del PP, que ha olvidado sus feroces críticas –fundamentadas, entendemos– a la ausencia de cogobernanza durante los durísimos meses del confinamiento y se queja ahora amargamente de que Sánchez echa balones fuera y deja la patata caliente en manos de las comunidades. Malo si sí, malo si no, o sea. Lo único claro es que por ahí no llegaremos de ninguna manera a puerto seguro. De lo que se trata ahora es de atajar cuanto antes la más que preocupante evolución de la curva de la pandemia, y de hacerlo sin paralizar la economía ni poner en riesgo el curso escolar presencial –insistimos porque la consideramos condición innegociable para garantizar la equidad–. Así las cosas, ¿es mucho pedir que el Gobierno de la nación y las autonomías compartan hoja de ruta? La unidad y el consenso continúan siendo imprescindibles para superar esta letal crisis del coronavirus.