Santa Susana, ojalá cunda el ejemplo

una ciudad como Santiago, patrimonio de la humanidad, no debería permitirse el lujo de tener muchos de sus inmuebles emblemáticos hechos una pena, pero los años van pasando y la situación no parece mejorar mucho. Ahí tenemos, sin ir más lejos, la capilla de Santa Susana, cuyo aspecto exterior mete miedo pese a tratarse de un interesantísimo templo cuyo origen data del siglo XII. Su ubicación, además, no puede ser más céntrica –en la parte alta de la Alameda–, por lo que se trata de un punto muy transitado tanto por los compostelanos como por los turistas. Los visitantes, al llegar, deberían encontrarse con una iglesia bien cuidada y rodeada de un entorno agradable para sentarse y disfrutar de las vistas del parque, pero en vez de eso se topan con unos portalones plagados de grafitos, unas paredes de piedra que jamás pasarían la prueba del algodón y unos patios llenos de basura, de excrementos de perro y de orines. Lo mismo ocurre a unos pocos cientos de metros, en plena rúa Nova, donde los viandantes se dan de bruces con unas curiosas casas, las de Salomé, que pasan por ser las más antiguas que se conservan de la milenaria ciudad del Apóstol, aunque esta distinción no parece ser suficiente para gozar del grado de protección que merecen. Todo lo contrario, porque su estructura está sujeta con unas horribles vigas plagadas de pegatinas. Por lo demás, decenas de puertas y tapias del casco histórico parecen también paneles puestos a disposición de los grafiteros, todo ello ante la pasividad de unas administraciones que siempre tardan una eternidad en contrarrestar esta ofensiva a golpe de cal y pintura nueva... salvo ayer, día milagroso en el que el concejal de Obras, Javier Fernández, ordenó reparar de inmediato las puertas de Santa Susana en cuanto vio el reportaje denuncia publicado por EL CORREO. Ojalá cunda el ejemplo.

BEATRIZ CASTRO/Periodista