Santiago, un plató como una Catedral

el hollywood gallego. Santiago, la ciudad del Apóstol, uno de los tres grandes centros de peregrinación de la Cristiandad junto a Jerusalén y Roma, no sólo atrae cada día a decenas de miles de caminantes que, por motivos religiosos, culturales o de ocio, culminan su trayecto en el Templo de la praza do Obradoiro, especialmente en Año Santo. En 2022, curiosamente ejercicio Xacobeo, la ciudad también ejerció su magnetismo sobre directores, actores, productores o guionistas cinematográficos, que seducidos por su paisaje y su historia rodaron en la urbe hasta 54 películas. Largometrajes, series, reportajes y una amplia variedad de formatos surgidos del boom de las plataformas que desde ahora llevarán Compostela grabada en el alma. Títulos como Amigos hasta la muerte, de Javier Veiga, Los enviados, de Juan José Campanella, u Operación Marea Negra, de Daniel Calparsoro, tendrán para siempre esculpida en su ADN el embrujo de la piedra del lugar donde la lluvia es arte. Un plus para esas cintas de éxito, pero también una promoción para otro tipo de turismo, “el cinéfilo”, que practican aquellos que imaginan ser el protagonista de su serial favorito, pisar por donde antes lo hicieron sus héroes de la gran pantalla o contemplar las localizaciones en las que se rodó. Un sueño al alcance de pocos en España cuando hablamos de Hollywood, pero mucho más asequible si el escenario es A Quintana, Casas Reais o la rúa do Franco, todas ellas, por cierto, a la altura de Sunset Boulevard, Bell Air o cualquier zona de Los Ángeles o incluso de Nueva York. Santiago, mágico, es capaz de concentrar muchas versiones de sí misma en un solo nombre: la capital de Galicia, la meca de la cultura y el saber, un centro religioso de primer orden y también, como lo fue en los últimos doce meses, un plató como una Catedral.