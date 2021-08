Satisfacción en medio de la penuria

SORPRENDENTE ES VER a caballo entre julio y agosto de 2021 que se disputaron los Juegos Olímpicos de 2020 y resultó extraño comprobar que el mayor acontecimiento del mundo se celebró sin público, acostumbrados como estábamos al vibrar de los espectadores. Son las consecuencias de esta terrible pandemia en medio del empeño del COI de conmemorar lo que no debía celebrarse. Solo un país como Japón, pese a la durísima contestación interna, se avino a financiar lo que algunos consideran un inmenso despropósito. Los atletas no estaban en plenitud tras año y medio sin entrenar en condiciones y privados de competiciones reales. Aunque la fuerza de los Juegos fue capaz de tapar deficiencias. En este escenario es difícil extraer conclusiones, aunque Galicia puede sentirse orgullosa del comportamiento de sus deportistas. Acudió por méritos propios la mayor delegación de atletas con 21 representantes superando la cota de la docena y media que participaron tanto en Barcelona-92 como en Sidney-2000. Con el mérito innegable de que logró la mayor cosecha de metales de nuestra historia olímpica: seis preseas para siete medallistas –la de Carlos Arévalo y Rodrigo Germade en el K4 es compartida– por encima de las cuatro de Pekin y Londres. Un éxito rotundo a pesar de no conseguir ningún oro. Lo más espectacular es siempre subirse al podio pero la delegación gallega estuvo a un nivel muy alto. Otros diez atletas recibieron diploma olímpico, entre los ocho mejores del mundo. Dos, Iago López y Támara Echegoyen, fueron cuartos y por centésimas no consiguieron metal, y tres más, Arévalo, Adrián Ben y Antía Jácome, hicieron un más que meritorio quinto puesto. Son 17 de 21 los que se codearon con la elite. Hay más motivos para el optimismo. Falta un imperial David Cal, pero jóvenes como Ana Peleteiro o Adrían Ben están llamados a ser protagonistas dentro de tres años en París por su juventud, carisma y calidad. En Vela somos una potencia y en remo y piragüismo tenemos garantizado el relevo generacional. Incluso Teresa Portela, la veterana del grupo, dio un ejemplo de competitividad recibiendo una de las más grandes ovaciones de estos Juegos. Una reflexión final: Galicia necesita invertir más en deporte y todos deberíamos seguir el ejemplo de Cangas, un pequeño pueblo que cuida a sus atletas y por ello consiguió cuatro medallas de Tokio. Allí se les mima y apoya sin escatimar recursos. Lo de las luces de navidad prefieren verlas desde el otro lado de la ría. Política aparte, y tras el legítimo orgullo para los olímpicos por su trabajo, felicitaciones y que el ejemplo cunda.