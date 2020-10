LAS CIFRAS están ahí y obligan a preguntarnos, una vez más, cómo hemos tardado tanto en reaccionar contra la lacra de los anuncios que incitan, de una forma clarísima, a la ludopatía. Un estudio realizado al respecto en Santiago por la USC y el Ayuntamiento señala que uno de cada diez menores de entre 12 y 17 años reconoce haber apostado dinero a través de las numerosas plataformas on- line que se dedican a estos menesteres. Se trata de un dato muy preocupante ya de por sí, pero a buen seguro la realidad es aún más cruda por el simple hecho de que muchos de los encuestados, por vergüenza o temor, no habrán dicho la verdad. Y si el problema es real a tan tempranas edades, cuesta poco deducir que en el mundo de los adultos la situación es mucho peor debido a la libertad de actuación de la que gozan. Una libertad que, por cierto, convierte a quienes caen en la ludopatía en personas muy conflictivas que gastan lo que tienen y a veces lo que no tienen, se endeudan hasta las cejas, hunden familias enteras y arrastran a la quiebra negocios de todo tipo. Mientras eso ocurre en la España real, las televisiones llevan mucho tiempo convertidas en un bombardeo constante y agotador de anuncios que animan a jugar, a apostar, y que incluso ofrecen bonos supuestamente gratuitos dirigidos a enganchar a los indecisos. Ver cualquier programa nocturno significa someterse sin remedio a los persuasivos mensajes de dichos anunciantes, y lo mismo ocurre cada vez que navegas por internet. El Gobierno asegura ahora, a través del lento y poco creíble ministro de Consumo, Alberto Garzón, que una nueva normativa regulará desde octubre la publicidad de las casas de juego, restringiéndola al horario de madrugada. Bien, en octubre ya estamos. A ver si, pues, el anuncio no vuelve a quedarse en agua de borrajas. Se admiten apuestas.

BEATRIZ CASTRO/Periodista