¿Se está pinchando la burbuja del fútbol?

CONVULSIÓN GENERAL en el mundo del fútbol y de las finanzas tras el anuncio de que algunos de los principales clubes de Europa ponen en marcha, a partir de la temporada 2022-2023, una Superliga con la participación de los equipos más potentes. El anuncio generó una rechazo múltiple y una reacción airada que partió de la propia UEFA con el respaldo de federaciones nacionales, ligas profesionales y resto de equipos, y continúo con los representantes políticos. Todos ellos critican por elitista, “cosas de ricos para perjudicar al fútbol”, una idea que lleva tiempo desarrollándose ante la realidad de que el fútbol está perdiendo seguidores y que se aceleró por culpa de la COVID. El informe anual Football Money League 2021 de la prestigiosa consultora Deloitte alerta de que este año los veinte clubs más ricos de Europa, sufrirán “unas pérdidas de más de 2.000 millones de euros en ingresos al final de la temporada 2020/21”. El ejercicio anterior ya acumularon número rojos que superaron los 1.100 millones. Alerta Deloitte que “la perspectiva a más largo plazo sigue siendo incierta” y advierte que “lo que se le presenta a los clubs es un desafío”. Estamos hablando del “análisis independiente más fiable sobre el estado financiero de los principales clubes” que este año alcanzó su edición 24. No se atreve la consultora, como sí hacen otros analistas, a hablar directamente del pinchazo de la burbuja del fútbol pero sí que dibuja un escenario muy complicado ante la evidencia de que los ingresos por televisión están renovándose a la baja, los patrocinadores principales reducen aportaciones, se hundieron las partidas que generaban la presencia de espectadores en los estadios y los atípicos (alquiler de instalaciones para eventos, por ejemplo) ya no existen. Hay otro problema del que habla el economista, y gran aficionado al fútbol, José María Gay de Liébana, que es la renovación generacional: “La aparición de HBO, Netflix o Amazon se ha convertido en una competencia que resta público al fútbol sobre todo entre los más jóvenes que apuestan por otros contenidos en su entretenimiento. Yo cuando voy a la universidad y hablo de fútbol con mis alumnos, muchos pasan del tema. No han visto los partidos del fin de semana porque prefieren los eSports y ser protagonistas en el FIFA”. Una deserción que se nota mucho en las audiencias televisivas: el último balance con datos de Kanter indica que la cuota de la liga española (de pago) se redujo de un 3,5 % al 2,7 %. Los clubs tienen dos alternativas: o quedarse quietos y esperar o buscar fórmulas alternativas. En 1955 Santiago Bernabéu hizo caso a Raimundo Saporta y nació la Copa de Europa para dar un nuevo impulso al fútbol. Ayer como hoy muchos se levantaron en armas contra la idea “por elitista”. El tiempo demostró que no fue tan mala idea.