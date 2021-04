Se necesitan herramientas legales

“DA LA IMPRESIÓN DE QUE la intervención de Pedro Sánchez es la de un director general y no la de un presidente”. La descripción la hizo ayer Josep Ramoneda para definir esa especie de “realidad virtual” en la que se mueve el jefe de un Ejecutivo que no escucha, habla por encima del bien y del mal y carece de la más mínima autocrítica. Existe un clamor unánime en las comunidades (las populares, socialistas, las nacionalistas que le apoyan y hasta la Cantabria de Miguel Ángel Revilla) para que se prorrogue el estado de alarma más allá del 9 de mayo ante la situación epidemiológica cada día más preocupante. Nada de eso va con un presidente que, conviene no olvidarlo nunca, en junio del pasado año decretó el principio de la nueva normalidad dando por derrotado al coronavirus. Lo que vino después es de sobra conocido tras el reguero de fallecidos y afectados que fue dejando la COVID en la segunda y tercera oleadas. Sánchez ratificó en el Parlamento que pone fin a la cogobernanza (otro término de la factoría Iván Redondo) y que deberán ser los ejecutivos de las comunidades quienes asuman el coste de aplicar medidas restrictivas para mantener a raya este virus. Lo hizo a pesar de que expertos, científicos y, sobre todo, el personal sanitario que lucha en primera línea le demandan que se mantenga hasta que se alcance la inmunidad de rebaño. Los gobernantes autonómicos insisten en que necesitan herramientas, un marco legal, para desarrollar medidas que chocan frontalmente con las libertades individuales de los ciudadanos. Recuerdan el caos jurídico que se vivió con decisiones judiciales contradictorias en función de territorios distintos y por eso Euskadi, cuyo lehendakari fue obligado por un tribunal a reabrir los establecimientos hoteleros, se sitúa en primera línea del rechazo a la decisión de Sánchez. El propio Feijóo lleva tiempo exigiendo esa prórroga como “solución menos mala” para blindar los acuerdos que se adopten para preservar la salud de los ciudadanos y recuerda que Galicia pretendió dotarse de un instrumento legislativo, la lei de saúde, que fue recurrido por el propio Gobierno central ante el Constitucional. Lo cual no deja de ser una gran incongruencia. Es peligroso normalizar la excepcionalidad sobre todo cuando están en juego derechos fundamentales, como ocurre con un estado de alarma, pero mucho más grave es la táctica Sánchez de pasar de cumbres con presidentes autonómicos semanales a no celebrarlas o mudar el control total por un sálvese quien pueda. Al más puro estilo del tengo unos principios pero si no les gustan los cambio.