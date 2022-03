¿Se pasarán de frenada los transportistas?

El paro secundado por una parte del transporte contó hasta la fecha no sólo con la comprensión sino con el apoyo de la sociedad. Pese a generar un problema de abastecimiento y llevar al límite a otros profesionales, léase ganaderos o pescadores, España entendió que los camioneros, ahogados por el incremento del combustible, merecen una compensación y garantías de que no van a seguir poniendo dinero cada mes por salir a la carretera. Hacía falta una solución que desde La Moncloa, faltos de reflejos, tardaron en ofrecer. Mientras Francia, Italia o Portugal sí avanzaban medidas, aunque en algunos casos todavía no se hayan aplicado, Pedro Sánchez y su equipo ni midieron bien el impacto de la protesta, que despreciaron por “minoritaria”, ni supieron tratar a los convocantes con respeto. Tras insinuar primero que detrás estaba la extrema derecha y acusarles después de “hacer el juego a Putin”, la ministra del ramo terminó recibiendo a la plataforma. ¿Por qué lo hizo ayer y no la semana pasada? Antes de verse con ellos, Raquel Sánchez quería atar un acuerdo con el CNTC, único interlocutor al que dan validez. Pacto que se produjo el jueves en una negociación maratoniana y que, aunque siempre será mejorable, supone un importante esfuerzo para las arcas públicas y además va en línea con las actuaciones que plantean nuestros vecinos de la UE. Hablamos de una inyección de 1.000 millones de euros, que comporta bonificaciones de 20 céntimos por litro o kilo de combustible. Tendrá una vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio –prorrogable– y se estima que producirá un ahorro de unos 700 euros por vehículo al mes. A mayores, se establece que antes del 31 de julio habrá un proyecto para aplicar a la actividad los principios de la ley de la cadena alimentaria y evitar el trabajo a pérdidas. Un plazo demasiado largo según los huelguistas, que exigen respuestas de efecto inmediato y se niegan a levantar el pie del acelerador. Quizá de forma algo imprudente, pues el compromiso que tienen sobre la mesa pesa lo suficiente como para que al menos lo valoren. Héroes en la pandemia, aplaudidos durante estos 12 días, los conductores guiados por Manuel Hernández empiezan a correr el riesgo de quedarse sin pista a ojos de sus compatriotas si deciden instalarse en el no permanente. ¿Se estarán pasando ya de frenada?