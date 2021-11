santiago El problema de las personas que no tienen un hogar propio es complejo y muy difícil de solucionar en ocasiones, como bien saben los responsables de Servicios Sociales compostelanos. En el problema se mezclan aquellas personas que se han quedado literalmente en la calle por razones ajenas a su voluntad y tienen que buscar un refugio, con aquellas que sufren algún tipo de dificultad que las condena a esta situación, e incluso con aquellas que han decidido vivir así la vida y no someterse a ningún tipo de limitación, y hasta no quieren recurrir a un albergue salvo que no exista otra alternativa. No basta con ofrecer una solución habitacional, como se suele decir, porque hay personas que no es eso lo que buscan. La solución, que es la que aplican los servicios municipales, es al menos mantener un control constante, no de vigilancia, sino para comprobar si sufren algún tipo de carencia, y para buscar una solución rápida en caso de inclemencias meteorológicas o problemas como el confinamiento del pasado año, cuando en Santiago se habilitaron espacios en el Seminario Menor para acoger a un buen número de personas que no podían seguir en la calle a merced del virus. La puesta en marcha del Semus, el servicio de urgencia para atender los problemas sociales en el momento en el que se plantean y coordinar la actuación de las diferentes instancias que pueden atenderlos, ha sido un paso muy importante para ofrecer una atención inmediata, pero todavía queda mucho camino por andar. Afortunadamente el número de personas que en Santiago se encuentran actualmente sin hogar no es muy elevado, pero hay que pensar que el invierno empieza a hacerse notar con fuerza, y la intemperie ha dejado de ser un lugar acogedor, así que es cada vez más necesario realizar un seguimiento constante y movilizar los recursos suficientes para que el problema esté siempre controlado, especialmente ahora, en época de crisis.