No ha podido ser. Pese a saber que nos tenía en vilo esperando la ansiada noticia, el papa Francisco no ha peregrinado finalemente a la tumba del Apóstol Santiago este Año Santo. Y no ha sido porque no haya recibido invitaciones, puesto que a la del rey, los presidentes del Gobierno, la Xunta y la Conferencia Episcopal se sumaron la del arzobispo de Santiago y la de numerosos periodistas, personalidades y fieles que hicieron llegar a San Pedro o trasladaron directamente de palabra al obispo de Roma el deseo de que viajase a España con motivo del jubileo. Sus palabras, en entrevistas como la que concedió a nuestro colega Carlos Herrera para la Cadena Cope, o la buena impresión con la que salió del Vaticano Alberto Núñez Feijóo el día que formalizó el convite, hacían pensar que la visita del papa estaba muy cerca. Llegó a decir, al hacerle la pregunta, que a Santiago, sí; pero no a España, dejando entrever que lo que tenía en mente era en realidad una peregrinación breve a la capital gallega y descartando una gira por todo el territorio nacional. En todo caso, y a tres semanas de que se cierre la Puerta Santa, sabemos que el papa Bergoglio no ganará este jubileo compostelano; aunque ello no quita que Galicia, España y el mundo entero deban mostrar agradecimiento. Principalmente, por su decisión de prorrogar el periodo jubilar un año más a causa de la pandemia, un hecho que evidencia la cercanía del pontífice al fenómeno jacobeo. Esta concesión ha permitido que miles de personas, más de seiscientos mil peregrinos, pudiesen venerar al Apóstol en su Catedral. Seguimos esperándole, santo padre; porque la invitación continúa en pie.

Beatriz Castro. Periodista