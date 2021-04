Seguir luchando y no cantar victoria

pandemia Galicia, crucemos los dedos, se resiste a dar por oficial la llegada de una cuarta ola de la COVID. Frente a los datos más preocupantes de otros territorios, la comunidad mantiene una tasa de incidencia de 65 casos por cada cien mil habitantes, cifra más que aceptable en el contexto en el que estamos, y continúa una senda bajista tanto en nuevos contagios, como en personas hospitalizadas. El puente de San José, con buen tiempo, terrazas abiertas y algún episodio de aglomeraciones en los puntos más turísticos, parece que no incrementó la alta factura que ya estamos pagando. Y a la espera de ver en los próximos días qué pasa con la Semana Santa, la esperanza empieza, al fin, a pesar más que los malos augurios con respecto a la evolución de infección. Una luz al final del largo túnel que, eso sí, no debe hacernos perder la perspectiva de que el camino todavía no está completado. Es más, es ahora, en puertas del ansiado impulso a las vacunaciones y la convicción de que a la vuelta de algunas semanas podremos ganar más parcelas de libertad, cuando la responsabilidad tiene que ser mayor para no tener que volver a la casilla de salida. Nuestra salud, no sólo física y mental sino también económica, depende de no repetir errores del pasado y cantar victoria antes de tiempo. El partido hay que jugarlo hasta el final. Y por desgracia aún no ha terminado. Sigamos luchando.