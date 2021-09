Seguir trabajando para confirmar los buenos indicios

santiago Queda mucho camino por recorrer para volver a recuperar el pulso anterior a la pandemia, pero los indicadores parece que cada vez son mejores, e invitan a seguir avanzando. Los datos de la terminal compostelana Lavacolla-Rosalía de Castro son una buena muestra, y más aún las previsiones de nuevos enlaces internacionales, pensando en que en diciembre no se cerrará la Puerta Santa de la Catedral, y aún quedan doce meses de Xacobeo que pueden dar para mucho. El turismo nacional ha venido a compensar la drástica caída de visitantes extranjeros, y si bien algunos sectores como el comercio se han visto afectados por el cambio de clientela y sus diferentes gustos, la realidad es que la hostelería ha conseguido unos resultados que nadie esperaba hace un año. La pandemia todavía no ha desaparecido, y muchas celebraciones aún no son posibles. O si lo son, en condiciones muy restrictivas, pero todo apunta a una clara mejoría con vistas a los próximos meses, y especialmente el siguiente año. Sin ir más lejos, ahí está la Vuelta Ciclista, que hoy llenará las calles de Compostela de animación, aunque también de algún que otro atasco, pero que a buen seguro tendrá una importante repercusión económica y promocional. Lo importante ahora es seguir trabajando en esa misma línea y con la misma confianza. Y sobre todo, saber aprovechar los recursos que se han puesto en marcha desde Europa para financiar proyectos de futuro pensando no solo en el próximo ejercicio, sino en que 2027 volverá a ser Año Xacobeo, y que lo que hoy se construya, si se hace con sentido y visión de futuro, seguirá siendo rentable en futuras convocatorias. Más aún, servirá también para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que en el fondo es lo fundamental. El que fue anunciado como el mejor Xacobeo de la historia todavía está a tiempo de serlo. Solo es cuestión de mantener el ánimo y el mismo espíritu de trabajo.