Seguridad propia de su categoría

santiago La condición de Compostela de ciudad de peregrinación, uno de los tres centros más destacados del mundo, junto con Roma y Jerusalén, la convierte en un punto de referencia religiosa, y por lo tanto también en uno de los objetivos del fundamentalismo, algo que se viene alertando desde que este fenómeno adquirió tintes violentos. Ya en su momento la presencia del Santiago Matamoros en la Catedral dio lugar a más de un debate, y en los últimos años las alertas son frecuentes. Si a ello le sumamos además su condición de capital autonómica y que en los Años Santos la presencia de visitantes supera día a día con creces el número de personas censadas, está claro que la ciudad necesita una especial protección. Sin embargo, en paralelo también son frecuentes las quejas por parte de las propias fuerzas de seguridad de la escasez de medios con los que trabajan, y las dificultades que encuentran para poder desarrollar en condiciones su labor. Todas ellas se encuentran con las plantillas mermadas, como denuncian los sindicatos, entre vacantes y trabajos de escolta, y ocasiones hubo en las que la Policía Local apenas disponía de efectivos para poder hacer servicios nocturnos. Una realidad que es preciso corregir, precisamente por esa categoría religiosa y política, merecería una atención preferente para garantizar la seguridad de residentes y visitantes, sobre todo, ante la presencia de unas alertas que no tienen nada de alarmistas, sino que se basan en razones reales. Hasta ahora ha habido mucha suerte, y salvo en los años negros de ETA y el Grapo, la ciudad fue manteniendo un elevado nivel de seguridad, pero no conviene tentarla, y mucho menos ahora, cuando la mejora en las comunicaciones parece apuntar hacia una clara recuperación del sector turístico, que es muy volátil, y especialmente sensible hacia este tipo de alertas, como bien saben muchos países del arco mediterráneo cuando sufrieron ataques.