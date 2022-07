Selectividad en medio de bandos

educación. El sistema de selectividad o Evaluación para el acceso a la Universidad en España necesita una revisión a fondo, quizás no una revolución pero sí una adaptación a unos tiempos cambiantes. En ese sentido es loable la iniciativa del Ministerio de Educación de presentar un nuevo modelo aunque al tener transferidas la mayoría de las competencias a las comunidades autónomas difícilmente alcanzará el objetivo que se pretende. Por ejemplo, en la mayoría de las regiones donde gobierna el PP se quejan de que no se aplique un sistema único en todo el territorio, una utopía ante el peso político que ahora mismo tienen comunidades como Cataluña y Euskadi, que rechazan frontalmente “ser iguales al resto”. Desde ese mismo momento todo lo que salga será cuestionado y cuestionable. Dicen desde el Gobierno que esta revolución permitirá cambiar la forma de aprender y enseñar (por eso contempla un periodo transitorio de adaptación) pero en Galicia, por ejemplo y ya que nos afecta directamente, a la Consellería de Educación no le gusta nada e incluso afirman que “se quiere cambiar todo para que todo siga igual... incluso peor”. Como siempre que se produce algún cambio se imponen los criterios políticos a los meramente educativos y se crean tres bandos, las comunidades del PP, las del PSOE y los nacionalistas, irreconciliables. ¿Sería tan difícil dejar todo en mano de los expertos?