Semana de inflexión en Europa

cuesta imaginar qué sería de España en este año horribilis, y en los que vienen detrás, fuera de la Unión Europea. Por si alguien tuviera dudas –euroescépticos más de corazón que de razón que todavía existen– el acuerdo alcanzado esta semana en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE para desbloquear el veto de Polonia y Hungría, y liberar así el fondo anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, carga de razones la grandeza del proyecto europeo. España recibirá gracias a ese pacto 140.000 millones de euros vitales para la transformación y modernización de su economía y para superar sin caer en el abismo la crisis en la que ya estamos inmersos. Salvado el escollo en Bruselas, queda ahora en manos de España utilizar el dinero con buen criterio, y de manera ecuánime, sin caer en partidismos ni negociaciones políticas para pagar favores. Habrá que estar atentos, pero urge ya que el Gobierno de Pedro Sánchez empiece a decir con claridad, luz y taquígrafos, qué criterios utilizará para el reparto de los fondos Next Generation, a los que Galicia aspira con un buen puñado de ambiciosos proyectos empresariales. Europa ha dado el paso que se le pedía y ha estado a la altura, porque además de desbloquear los fondos y el endeudamiento compartido, ha logrado afianzar el Estado de Derecho frente a las reticencias de Varsovia y Budapest. Pero tampoco solo por eso. Coincidiendo con el aniversario del acuerdo de París, el Consejo Europeo anunció otro pacto de gran calado para el futuro del planeta y la lucha contra el cambio climático: los Veintisiete se comprometen a rebajar un 55 por ciento las emisiones de CO2 en el año 2030. Otro reto de vital importancia que habrá que conseguir con alternativas viables que impidan pasar la apisonadora económica en aquellas comarcas que, como As Pontes, dependen de industrias contaminantes. La semana que acaba hoy resulta por todo ello un hito más en la historia de la Unión Europea. También porque hoy finaliza el plazo que se han dado los 27 y el Reino Unido para ver si el brexit acaba mal, o no tan mal. No alienta el optimismo en este caso que la Marina Real británica prepare cuatro barcos patrulla para proteger sus aguas de pesca a partir del uno de enero si finalmente no hay acuerdo. Malas maneras de encarar la recta final de una negociación en la que Galicia, su sector pesquero, también se juega mucho. Solo queda confiar, otra vez, en el poder de Europa como proyecto común. Y en que Londres encarrile en los últimos minutos el desatino histórico que supone el brexit de principio a fin.