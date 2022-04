Semana Santa compostelana, una oportunidad más

procesiones HABRÁ a quien no le guste, pero la Semana Santa compostelana, más allá de su primigenio significado religioso, es también un espectáculo de primer orden en otros muchos niveles. El turístico no es el menor, pues estas manifestaciones de fe católica funcionan como un polo de atracción más para llenar la ciudad de visitantes. Santiago lo tiene todo para que su Semana Santa pueda equipararse a las más destacadas que se celebran en España. Historia, patrimonio artístico, tradición, un casco antiguo inigualable y una ciudad Patrimonio de la Humanidad que además es partícipe de esa santísima trinidad de lugares santos de la Cristiandad junto a Roma y Jerusalén. El entorno y el contexto son envidiables y el sentimiento y el empeño que le ponen las cofradías, insuperable. Por ello, es lógico también que el poder político se vuelque con este acontecimiento para que su prestigio y su categorización se vean elevados a la máxima expresión. No criticaremos aquí el apoyo y la colaboración que el ayuntamiento viene prestando para la organización de las distintas procesiones, muy generoso, sobre todo si lo comparamos con los años de la anterior administración –alérgica a todo lo que representaba la religión–. Pero tampoco estaría de más que el entusiasmo por la promoción de la Semana Santa se extendiese por todos los grupos de la corporación, también entre los representantes de la izquierda, pues es provechosa para la ciudad. Quien quiera vivir estos días con fervor religioso está en su derecho, pero este evento es mucho más. El que no lo ve está ciego. Beatriz Castro. Periodista