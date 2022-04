Semana Santa llega en abril como agua de mayo

Tras dos largos años de pasión y muerte por la irrupción de la pandemia y sus dramáticos efectos, miles de negocios de toda España tienen puestas todas sus esperanzas en que esta campaña de Semana Santa sea un punto de inflexión que les permita resucitar definitivamente. No hay más que recordar como estaba el país justo por estos meses en 2020, con las familias confinadas en sus hogares tras la entrada en vigor del estado de alarma del 14 de marzo –posteriormente prorrogado–, para dar gracias al Señor de que, a día de hoy, la situación sanitaria no tenga ya nada que ver con la catástrofe que se vivía en aquellos tiempos. Afortunadamente, las tres dosis de la vacuna, que ya recibieron más del 95 % de compatriotas, cumplieron con su cometido de frenar los síntomas más graves de la covid y las calles no tendrán ni punto de comparación este Viernes Santo con las estampas vistas dos ejercicios atrás. Fue la Pascua más atípica que se recuerda en la historia reciente: ni procesiones multitudinarias, ni pasos, ni misas abarrotadas. Nada. Todo eran restricciones, cierres, ERTEs y tristeza, especialmente entre aquellos que a la vez estaban perdiendo a sus seres queridos por el dichoso virus. Una imagen completamente opuesta a la que se pudo observar por el casco histórico compostelano a lo largo de toda la jornada de ayer. Lleno hasta la bandera de visitantes y peregrinos que devuelven por fin algo de alegría en lo que son las primeras vacaciones sin ninguna limitación, más allá del uso de mascarillas en interiores, que también tiene sus horas contadas. Bares, restaurantes u hoteles recobran el pulso en una etapa que sirve de termómetro para el verano y que debe impulsar al turismo, un sector con un importantísimo peso en el PIB nacional. La buena noticia es que las reservas y los desplazamientos ◘–especialmente los interiores – vuelven a dispararse hasta cifras de 2019. La cruz, en este caso, la ponen la escalada de precios de la electricidad y los combustibles, agudizada por la guerra de Ucrania, que pueden actuar como un factor de disuasión para el consumo. En todo caso parece que se impondrán las ganas de viajar, sentarse en una terraza y disfrutar de estas fechas. Aunque esta vez coincide en abril, la Semana Santa llega en 2022 como agua de mayo para los comercios y la hostelería gallega. Eso sí, si puede ser que no llueva.