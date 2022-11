Sentencias incomprensibles que degradan la Justicia

VIOLACIÓN Intenten hacerse una idea de la gravedad de los hechos. Un tipo que abusa sexualmente de una pequeña niña y la viola durante años. Es la hija de su pareja, pero la mujer mira para otro lado, cuando conoce lo que está pasando. Todo eso, junto a detalles muy escabrosos que nos vamos a ahorrar en este momento, está probado y consta en la sentencia. Una decisión judicial que tardó... ocho largos años. Incluso se reconoce que durante tres de esos años no se realizaron diligencias, que la cosa estuvo parada como si se tratara de un asunto menor. Tres años. Repito, tres años de cárcel y una pequeña indemnización que tendrá que pagar es lo que se ha llevado este elemento que violó y abuso de la niña, por atenuantes que nadie en su sano juicio es capaz de explicar para que lo entendamos los demás. Puede que haya decisiones macrojudiciales pendientes que sean muy importantes para el futuro de la humanidad, como la renovación del CGPJ. Pero la Justicia española tiene un gravísimo problema más mundano. No es posible, no debería serlo, que un tema tan grave tarde ocho años en llegar a una resolución. Y luego está, claro, la sorpresa de una sentencia que más parece destinada a un chorizo muerto de hambre que se agenció unos jamones en cualquier supermercado que al violador reiterado de una niña. Ocho años tenía la pequeña cuando empezó a actuar, y no lo remarco por darle mayor dramatismo a los hechos, que desde luego no lo necesitan. Solo cabe esperar que a alguien se le caiga la cara de vergüenza y tome medidas. Una instrucción de este tipo no debería volver a producirse, ni una sentencia que produzca esta sensación de impotencia.