Sentidiño en Compostela

El nuevo confinamiento al que se ve sometido el Concello de Santiago desde este jueves es una medida urgente y necesaria como consecuencia de la evolución al alza de la tasa de contagios, 151 ayer frente a 87 a principios de diciembre. La rapidez de la propagación del virus hizo saltar todas la alertas. La incidencia de los últimos catorce días superó todas las previsiones y de no tomarse medidas drásticas todavía puede empeorar. Preocupa, y mucho, la velocidad de transmisión en la capital de Galicia, ciudad que recibe visitantes de todas las latitudes, a punto de celebrar un acontecimiento singular, la apertura de la Puerta Santa, y un referente dentro y fuera de Galicia. Los responsables de la sanidad gallega –ayer se reunió el comité de expertos– han actuado rápido y bien. Se trata de revertir la situación cuanto antes para frenar males mayores. El alcalde de Compostela, Sánchez Bugallo, se mostró de acuerdo con las medidas adoptadas. Reconforta constatar que, dejando a un lado partidismos estériles, tanto la Xunta como el Gobierno de Raxoi muestran total sintonía en un caso de alarma general. Ahora corresponde a los ciudadanos dar ejemplo de civismo a título individual y también colectivo. Sólo la suma de todos puede frenar al COVID. No sirven excusas ni fiestas ni puentes ni “esto no va conmigo”. Sentidiño y aplicar las normas. Es lo que toca, y lo que se debe hacer.