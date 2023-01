Sentido común para Obra y Compos

la prudencia es una de las características de la personalidad de aquellos gallegos que nunca se aventuran y quedan en medio de la escalera, aunque eso no quiera decir que finalmente tomen el camino correcto. Pero las cosas, a su tiempo. Con esa tranquilidad y, desde luego, con la experiencia que tienen ambos después de mil batallas, tanto Fabiano Soares, técnico de la SD Compostela, como Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro, no quieren poner el carro delante de los bueyes. Ambos huyen de euforias y de favoritismos. La esedé visita este sábado al colista, el Burgos, pero Fabiano no se fía y además es consciente de que su equipo solo debe fijarse en sí mismo y no estar pendiente del resultado de sus rivales de la parte alta de la clasificación. Haciendo las cosas bien llegarán las recompensas. No piensa de una forma muy diferente Moncho Fernández. Es cierto que su equipo atraviesa una buena racha y pese a las bajas a punto estuvo de clasificarse para la Copa del Rey, pero no quiere el santiagués ningún tipo de euforia. Sabe que su objetivo está en la permanencia y no hay que quitar la vista de esa meta. Ilusionarse ahora con deseos difíciles de alcanzar no haría más que provocar posteriormente decepciones. Compos y Obra. Obra y Compos. Los dos caminan despacio pero con paso firme. Y los dos cuentan en sus banquillos con personas con sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos.