Sentido, sensibilidad... y paciencia

santiago Tras el parón provocado por la pandemia, que dejó muchas obras a medio gas, y otras en el tintero, ante la imposibilidad de poner en marcha los concursos para adjudicarlas, en Compostela se han puesto en marcha en los últimos tiempos un buen número de ellas, entre trabajos de mejora y reformas a fondo. Además, la posibilidad de destinar los sobrantes de anteriores presupuestos a este tipo de trabajos, han provocado que muchas de ellas salgan al mismo tiempo. Y donde hay obra, hay molestia, como bien sabe cualquier persona que haya tenido que llevar a cabo alguna reforma en sus domicilios. Escombros, ruido e incomodidad, porque todo lleva su tiempo, y en la práctica totalidad de los casos, entre lo que se calcula en tiempo y dinero al principio no suele corresponderse con el resultado final, que siempre es al alza, y donde se dijo Diego, se dice Diego al cuadrado más IVA. A partir de ahí, es razonable que cuando las cosas están mal y no se arreglan, se proteste; también cuando se arreglan, pero mal, pero si se hacen, lo normal es esperar a que estén acabadas para dictar sentencia y absolver o condenar al responsable y reclamar las debidas reparaciones. Quienes ya teñimos canas, contamos con una dilatada experiencia en casos que empiezan en “clamores populares”, continúan “en rebelión vecinal”, y al final, cuando el resultado es satisfactorio, ni se acuerdan del tiempo en el que a punto estaban de ir a buscar el trabuco al desván. Sin ir más lejos, ahí están los trabajos para colocar la pasarela de la estación en las horas en las que no pasaban trenes, y de la que hoy estamos tan orgullosos. Para nadie es grato no poder acceder a su domicilio o garaje, o hacerlo cubierto de polvo, y mucho menos si encima las molestias se producen con premeditación y nocturnidad. Pero no se trata de un after que vaya a funcionar de forma permanente. Una endodoncia también molesta, pero al final, vaya si alivia.