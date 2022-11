Ser justo en lo que a uno le corresponde

JUSTICIA. Decía Sócrates que “cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde”. El filósofo griego, que fue maestro de Platón quien a su vez impartió enseñanzas a Aristóteles, sabía lo que decía aunque nunca pensó que pasados más de 2.500 años se le tuviera como un referente; al menos, por una parte de la sociedad. Decíamos que Sócrates nunca pensó en dejar huella ya que no hay constancia de que hubiera dejado algo escrito y toda su sabiduría nos llegó por sus discípulos. Padre de los sofistas se le considera el gran impulsor de la filosofía política y la ética.

Posiblemente a Sócrates no se le ocurriría, incluso trasladado en el tiempo y siendo presidente de un gobierno democrático, proponer a quien fue su ministro de Justicia como miembro del Tribunal Constitucional. La ética (y la estética) del sofista griego no le permitiría que llegado un momento ese magistrado tuviera que decidir sobre leyes que había promulgado un gobierno del que formaba parte. Jamás consentiría ser juez y parte. Por eso Pedro Sánchez pasará a la historia, él mismo lo dijo públicamente, por haber sacado al dictador del mausoleo en el Valle de los Caídos, y no lo hará por dejar como legado aquello de que “cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde”. Pero esa es otra historia y al presidente se la trae al pairo.