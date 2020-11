¿Será que Ayuso no es tan tontita?

EN SANTIAGO, al igual que en otras muchas ciudades gallegas, la incidencia del coronavirus está en plena fase de descenso después de varias semanas de vértigo en las que un buen porcentaje de la población temió de nuevo acabar confinada en casa con la misma rigidez que durante los agobiantes meses de marzo y abril. La curva se ha doblegado y, si analizamos con frialdad lo ocurrido desde finales de octubre, las restricciones fijadas no han impedido a la mayoría de los gallegos hacer una vida casi normal. Los centros educativos no han cerrado, tampoco lo ha hecho la universidad, casi todos los trabajadores han seguido con sus quehaceres, muchas empresas han seguido con su actividad y muy pocos vecinos se han tirado de los pelos por no poder salir a la calle a partir de las once de la noche o por ver reducida su movilidad. La llamada nueva normalidad ha discurrido en esta ocasión, en suma, por un camino mucho más sensato y menos suicida que el que pretendían tomar aquellos que apostaban por volver al enclaustramiento total en los hogares. Pese a todo, sí hay varios sectores que ha quedado totalmente tocados en una ciudad que, como es el caso de Compostela, vive en buena parte de lo que genera la hostelería, la restauración y el turismo. Y deberíamos preguntarnos de forma insistente por qué otras ciudades mucho más problemáticas que Santiago a la hora de ordenar flujos de personas y actividades de cualquier tipo –el tamaño sí importa– ha conseguido también frenar los contagios sin necesidad de cerrar los bares a cal y canto y sin sellar por completo las fronteras. Lo cierto es que el apocalipsis madrileño que con tanta insistencia pronosticaban algunos a causa de la nefasta gestión de Isabel Díaz Ayuso no se produjo... y ahora no saben qué decir al respecto. ¿Será que la niña pija del PP no es tan tontita como querían pintarla?

BEATRIZ CASTRO/Periodista