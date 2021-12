Seriedad para la industria gallega

crisis. El sector industrial gallego, especialmente el hiperelectrointensivo, lleva meses atrapado en un callejón sin salida que tiene en vilo a centenares de trabajadores e incluso a comarcas enteras como A Mariña. Por una parte sufre la presión de unos precios de la energía desbocados y menos competitivos que los de otros países de nuestro entorno, que animan a las compañías a parar su producción para no seguir aumentando sus pérdidas o a buscar destinos más atractivos, sin que el Gobierno sea capaz de articular una solución definitiva capaz de dar estabilidad. Pero por otra, las familias que dependen de estos empleos y también las administraciones se están topando con proyectos y estrategias empresariales que no están a la altura. En el caso de la planta de Alcoa en San Cibrao, la multinacional norteamericana primero amenazó con el cierre, después se abrió a la venta pero exigiendo la intervención de la SEPI y ahora, tras el varapalo del Supremo que tumbó la posibilidad de un ERE y acreditó mala fe en la negociación, plantea, sin convencer a nadie, parar las cubas hasta 2024 y a ver qué pasa después. Todo ello, al mismo tiempo que el juzgado de lo mercantil de A Coruña declara el concurso para Alu Ibérica, consumándose así el fiasco de esta operación del que no pocos advertían. Un cóctel envenenado en su conjunto que da una imagen, en general, de muy poca seriedad.