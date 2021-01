Servicio adaptado a las nuevas necesidades

actualización En los últimos años Compostela ha acumulado un buen número de contratos de servicios caducados, desde la limpieza al transporte, lo que ha provocado no solo que funcionen en precario, sino también que no se actualicen los medios materiales ni las plantillas de trabajadores para hacer frente a las nuevas necesidades de la ciudad. En el segundo caso, el de los autobuses urbanos, el resultado es muy evidente. Por un lado, los recorridos no se han adaptado a los cambios en la movilidad que han supuesto las nuevas urbanizaciones y la instalación de superficies comerciales en la periferia. Por otro, los vehículos hace tiempo que necesitan una renovación a fondo para garantizar la protección del medio ambiente, al igual que ya se está haciendo con los automóviles privados. Todas las ciudades tienden a restringir este último tipo de tráfico, y para ello es necesario ofrecer una alternativa pública eficaz y competitiva. Porque en muchos casos no se trata de voluntad, sino de que un trayecto de pocos minutos en coche puede representar el cuádruple en transporte público, entre tiempo de espera y recorridos que no siempre buscan la distancia más corta entre dos puntos. Para este año se anuncia ya la licitación del servicio adaptado y modernizado, y hay que desear el máximo acierto a la hora de diseñar una nueva red que satisfaga las demandas no solo de movilidad, sino también de accesibilidad y ecología. Ahora que está a punto de estrenarse una nueva estación interurbana en Clara Campoamor, y de acondicionarse el espacio para el transporte metropolitano, es también el momento de conseguir que la capital de Galicia disponga de un servicio de transporte apropiado a su categoría. Y que permita disminuir el volumen del tráfico en sus calles.