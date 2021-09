Servicios públicos ante las catástrofes

UN ESTUDIO INDEPENDIENTE, el Índice de Riesgo Climático Global 2021, que elabora la ONG Germanwatch y que es uno de los más prestigiosos, sitúa a España en el puesto número 32 en el ranquin mundial de países golpeados por fenómenos meteorológicos extremos. Por segundo año consecutivo, nuestro país escaló puestos en esa clasificación: en los dos ejercicios anteriores se había situado en el 38 y 47. Según los expertos que realizan el informe, desde el inicio de siglo España perdió 700 vidas y 900 millones de euros por los eventos meteorológicos extremos. Es seguro que cuando se celebre la próxima Cumbre Global de Adaptación al Cambio Climático España haya avanzado ya algún puesto más habida cuenta de lo que está ocurriendo en este primer año postpandémico, iniciado con el paso del ciclón Filomena, en el que se registraron varios episodios de inundaciones extremas, sobre todo en las zonas del Mediterráneo y Andalucía, y en el que también hubo ya dos incendios de sexta generación en Navalacruz y Sierra Bermeja. La erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma sería una más de las muchas anomalías que nos está dejando 2021 y probablemente no será la última, pues los expertos temen que de cara a fin de año pueda llegar a la península algún otro fenómeno adverso. La rápida respuesta de los servicios públicos este domingo en Canarias demuestra que para combatir este tipo de catástrofes no hay nada mejor que la predicción. Hay instrumentos tecnológicos que permiten anticiparnos a situaciones de riesgo. En La Palma la labor del Instituto Volcanológico y sus previsiones permitieron adelantar la evacuación en las zonas más complicadas. A partir de su alerta el resto de servidores públicos –ayuntamientos, Protección Civil, bomberos, policías– actuaron con suma diligencia con el objetivo, ya cumplido, de que no se produjeran víctimas humanas. Son estos cuerpos esenciales, entre los que también hay que incluir al Ejército, un ejemplo que solo valoramos ante las tragedias sin caer en la cuenta de que ellos sufrieron los mayores recortes durante la gran crisis financiera. Suplen con entrega la carencia de medios (muchos grupos de Protección Civil están formados por voluntarios, y las fuerzas de seguridad siguen siendo las peores pagadas de nuestro entorno) y demuestran una profesionalidad asombrosa. Bueno sería que en ese famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se abordara de una vez por todas la necesidad de dotarlos de los medios económicos, materiales y humanos que demanda la situación. Recordando siempre que no se trata de un gasto sino de una inversión que ahorrará muchos lamentos.