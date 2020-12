cuentan que las carreras de obstáculos empezaron a disputarse en Irlanda en el siglo XIX. Los vecinos de pueblos cruzaban apuestas acerca de quiénes serían capaces de cubrir la distancia que los separaban en el menor tiempo con todo tipo de dificultades por medio. Eran pruebas en las que triunfaban aquellas personas que aglutinaban resistencia, tenacidad, fuerza de voluntad e inteligencia.

Cruzaba ayer Alberto Núñez Feijóo esa línea de los primeros 100 días de mandato, una costumbre tan democrática que ahora no se respeta. En el caso del presidente de la Xunta estaría justificado ya que no se someten a escrutinio esos tres meses y medio desde la formación de su último gobierno, sino que se fiscalizan once años empuñando el timón de Galicia. Lo primero que conviene destacar es que Feijóo reúne todas las virtudes de aquellos orgullosos irlandeses que se imponían en las carreras de obstáculos. Volviendo la vista atrás muy pocos apostaban por él como sucesor de Manuel Fraga al frente del PP cuando se produjo la debacle electoral en 2005 y mucho menos que, con todo en contra, fuera capaz de descabalgar al bipartito de Pérez Touriño y Anxo Quintana en el primer intento.

Dos éxitos que dieron paso a una nueva forma de hacer gobierno que pronto se vio lastrada: la crisis financiera le golpeó de lleno en sus tres primeras legislaturas y la sanitaria marcará ya para siempre esta cuarta. En once años como inquilino de San Caetano no disfrutó ni de un trimestre de tranquilidad y los gallegos siguieron confiando en él ya que supo manejarse bien pese a los recortes impuestos por Europa en época de vacas flacas: todo votante quiere que se gobierne como cada responsable maneja su familia o su empresa... aunque ello signifiquen sacrificios.

En el acto de ayer Feijóo, tras reconocer que es una honra “servir a Galicia cuando más nos necesita”, anunció que vienen tiempos complicados por lo que queda de crisis y, sobre todo, para volver a situar la economía en el camino correcto tras el descarrilamiento de estos meses.

Es ahora cuando el presidente de la Xunta tiene que demostrar su capacidad para hacer llegar a todos los recursos que se anuncian de donde antes se enviaban los mensajes de austeridad. “Non haberá reactivación sen as empresas”, dijo ayer el mismo Feijóo que ejerció un liderazgo incuestionable desde principios de marzo en la lucha contra la pandemia. Llegó el momento de “impulsar la maltrecha economía” y para ello es preciso que las empresas (“obligadas a invertir más recursos cuando se desmoronan los ingresos”) sean las primeras en notar un cambio de políticas para salir del pozo fortalecidas y dispuestas a seguir creando empleo. Será su mejor legado, sin lugar a dudas.