¿Si funciona, para qué cambiarlo?

ppdeg. Aunque es un convencido reformista, Alberto Núñez Feijóo no se caracteriza precisamente por dar saltos al vacío sin red. Abanderado del “sentidiño” que tanto pregonaba el expresidente Albor, es plenamente consciente, tras doce años en la Xunta y alguno más al frente del PPdeG, de que la vida evoluciona y que la misma receta que daba resultado hace una década puede no ser sinónimo de éxito ahora. Por eso, del 17 Congreso que la formación celebrará esta semana en Santiago van a salir algunos cambios. Retoques para ponerse al día y, de paso, testar a la cantera dándole galones para asumir responsabilidades más importantes. Pero que nadie espere una revolución. La cita, así pues, está más llamada a centrarse en el debate de ideas que en el de nombres y, en esta línea, el de Os Peares, único candidato para revalidar al timón de la nave del charrán, desvelaba a través de sus redes sociales que quiere seguir teniendo a su lado al actual número dos, Miguel Tellado. Una decisión previsible, aunque no confirmada hasta ahora, que tiene fácil explicación: el ferrolano, que en cinco años como secretario xeral suma dos mayorías absolutas a nivel autonómico, es una garantía en la sala de máquinas, cuya eficacia tanto a nivel interno como dando la cara de puertas afuera está más que probada. Una fórmula y un tándem que funciona. Y cuando es así, ¿para qué cambiar?