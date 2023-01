Si realmente lo dijo, el canciller tenía la razón

Cada vez más, y más aún en contextos como el actual, uno no puede dejar de pensar en citas como la atribuida al alemán Otto von Bismarck. “Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido”. Repetida hasta la saciedad y aún con la siempre presente duda de si el que fue bautizado como ‘El canciller de hierro’ llegó realmente a pronunciarla, pocas sentencias reflejan mejor el sentir de una inmensa parte de la sociedad que solo puede observar como su país, efectivamente, se empeña en destruir lo mucho, o poco, que un día enarboló como seña y motivo de orgullo del formar parte de él. El último ejemplo, y paradójicamente una de esas últimas señas, es, o era, nuestra sanidad. Aquellos tiempos en que, al menos, nos creíamos en posesión de uno de los pilares de un estado de bienestar que el mundo envidiaba ya se ven tan y tan lejanos... Hoy ya solo se ven salas de urgencias desbordadas y profesionales que, en la misma situación, no saben cuanto más podrán aguantar. Quizás lo peor sea que no es cosa de ayer, ni de la semana pasada, ni de una pandemia que ya comenzó a destapar las vergüenzas de ese sistema, sino de mucho antes. Lo peor es que quizás ya sea tarde para evitar la (auto)destrucción. Recemos para que no.