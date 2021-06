Sigue aquí el virus y la mascarilla se queda

DESDE QUE ESTE SÁBADO quedaba sin efecto, 401 días después, la norma que decretaba el uso obligatorio de la mascarilla en espacios al aire libre, las imágenes demuestran que sí hay ciudadanos que optaron por prescindir de los cubrebocas mientras que la mayoría decidieron continuar con ella, incluso en situaciones en las que la ley avala su no utilización. 48 horas después se mantiene la duda de si conviene volver a la vieja normalidad o mejor sería una desescalada menos abrupta. Se mantiene cierto temor y la sensación de que este coronavirus sigue estando muy presente, dispuesto a atacar con toda su fuerza por el menor resquicio que se le ofrezca. La frase que más se pronunció este fin de semana es que “hay mucha gente con mascarilla”, como si nos sorprendiera o quisiéramos convencernos de que la prevención sigue siendo el mejor de los remedios. Está instalado en el imaginario colectivo el temor a las nuevas variantes, a mutaciones que, leemos y oímos a diario, son más beligerantes que las anteriores y eso preocupa. ¿Cuál es la situación real? Por un lado acaba de publicarse que un estudio –siguiendo un nuevo modelo desarrollado por matemáticos, biólogos y médicos de la Universidad de Alicante (UA) y del Instituto de Salud Carlos III– revela que desde el mes de febrero de este año las cifras reales de contagios multiplican por casi diez las oficiales que facilita el Ministerio de Sanidad, y suben a de 35 y 42 veces si se contemplan los datos del primer año de COVID; es decir, el virus se mueve entre el colectivo de personas que no han sido vacunadas sin poder ser detectado. Por otra parte, situaciones como las provocadas por el megabrote de Mallorca demuestran que o mantenemos la distancia social y el uso de la mascarilla o retrocedemos en el intento de volver a la normalidad. En Galicia llevamos cuatro días consecutivos incrementando los contagios cuanto teníamos la sensación de que habíamos ganado la batalla. Habrá que esperar otros catorce más para comprobar el impacto de este estallido. De entrada, amenaza con nuevos cierres perimetrales en una ciudad como Pontevedra con el impacto que ello representa al estar situada en el corazón de la principal zona turística de Galicia. No debería extrañarnos que la mayoría de los ciudadanos hayan optado por mantener el uso de las mascarilla. Si llegamos hasta aquí conscientes de que todos necesitamos tener salud para poder disfrutar de los placeres de la vida, no lo estropeemos. La alerta de los expertos y lo ocurrido en Palma deberían servir de ejemplo para los jóvenes. Ellos son los que más tienen que perder, y a quienes más años quedan de vida. No la pierdan.