Síntomas de nostalgia y preocupación

santiago El cierre de establecimientos emblemáticos, los que ya entraron a formar parte de la memoria de todos los vecinos, siempre aviva la nostalgia, y en el casco histórico compostelano, abundan las noticias de este tipo. En muchos casos no se trata de la crisis, sino simplemente de otro fenómeno mucho más mortífero; el tiempo, que todo lo cambia. Y no es algo nuevo, sino que generación tras generación se acaba pasando por ese momento en el que se ven desaparecer o transformarse negocios, estilos de ocio, y hasta la forma de entender este último. Si además sucede, como es el caso de Santiago, que esta transformación es síntoma de otro cambio, la cosa ya deja de ser nostalgia, para convertirse directamente en preocupación. No es casual que los establecimientos que van cerrando sus puertas sean aquellos que en tiempos eran los que se consideraban como “de primera necesidad”, los que ofrecían lo que se utilizaba para la vida cotidiana: comestibles, ropa (interior y exterior, de temporada y entretiempo), calzado, complementos, regalos, y tabaco, que además de para fumar también servía para agasajar y definía gráficamente las comilonas junto con el café y la copa. Tampoco que los que vienen a abrir en su lugar, en muchos de los casos estén pensados no para el que reside, sino para el que está de paso, porque estos últimos cada vez son más, y el cliente siempre tiene razón, aunque cueste entender su idioma y haya que explicarse por señas. El resultado es una pérdida de personalidad que provoca que muchos centros urbanos sean intercambiables, porque salvo el monumento de turno, el resto de la oferta, está clonada en todos los sitios, y muchas ciudades acaban como las nécoras, con solo la cáscara, y lo de dentro comido. Avanzar y no estancarse es imprescindible, pero el camino por el que hay que transitar es opcional, y ahí es donde hay que esmerarse y desconfiar de los atajos supuestamente prometedores.