Síntomas graves de fatiga pandémica

QUIZáS SEA POR EL tiempo transcurrido desde que nos confinamos en marzo, por las dos oleadas que sufrimos, el impacto psicológico de esas más de 70.000 muertes en España, los dramáticos testimonios de aquellos que superaron la enfermedad y sufren sus consecuencias, por la luz –de las vacunas– que estábamos viendo al final del túnel o debido a las fiestas navideñas. O una suma de todo. O que estamos afectados por la fatiga pandémica. Lo cierto es que las noticias que llegan del Reino Unido están generando una sensación más que preocupante. Esa nueva cepa del coronavirus nos amenaza a todos y nos hace ver que somos seres vulnerables. Además nos damos cuenta de que este depredador no deja de arrinconarnos pese a los esfuerzos de los científicos y la labor de nuestros sanitarios. Si se confirma que la capacidad de transmisión de esta mutación se sitúa, como señalan las autoridades británicas, en el entorno del 70 % es un doble motivo para activar todas las alarmas. Por un lado, parece avalar lo que pensaban muchos científicos de que la COVID tiene inteligencia suficiente para poder adaptarse en un ambiente hostil, como lo está haciendo en el territorio donde ya empezó la vacunación, lo que nos obliga a extremar precauciones y no volver a incurrir en el error de bajar la guardia. Y, por otra parte, podría ser la evidencia de que ante la presión de un inmunizador el SARS-Cov-2 presenta la capacidad de reproducirse y seguir con su acción destructiva. Esas dos alternativas son la razón por la que los principales países europeos, el mismo domingo, y la Comisión Europea en su conjunto, este lunes, decidieran blindar el Viejo Continente para impedir que se propague este amenaza adicional. Por eso los mercados bursátiles reaccionaron con fuertes caídas por culpa de la nueva cepa de coronavirus detectada en el condado de Kent y que habría llegado a otros países, como Holanda, Dinamarca y Australia y en la colonia de Gibraltar. El temor es tan grande que ni siquiera la decisión de la Agencia Europea del Medicamento de autorizar la vacuna de Pfizer/BioNTech e informar de que no hay evidencias de que esta mutación pueda escapar de los efectos de los inoculadores contra la COVID sirvió para paliar la sensación de inseguridad que invade a los ciudadanos. Es demasiado tiempo librando batalla tras batalla contra un enemigo invisible que provoca demasiadas bajas. Y a partir de ahí, lo adicional son síntomas graves de la fatiga pandémica que solo podemos combatir con higiene, mascarillas y distancia social. Al menos hasta que haya inmunidad de rebaño.