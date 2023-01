Sobre comunidades leales y legales

EN LA HISTORIA DEL periodismo ocupa un lugar preferente sir Charles Prestwich Scott, quien fuera editorialista de The Guardian, que en el centenario de este periódico británico dejó una frase para la historia: Comment is free, but facts are sacred; es decir, las opiniones son libres pero los hechos son sagrados, convertida en santo y seña de los medios de comunicación. Al menos hasta que la aparición de las redes sociales hizo que muchos sucumbieran al relato de las fake news. Cuesta mantener las esencias toda vez que la clase política se contagió e hizo suyas las falacias disfrazadas de opiniones. España tampoco se libró de ese fenómeno. Es sagrado que la Xunta no es una institución desleal con el Gobierno de la nación. Los datos, que no admiten discusión, del Boletín de Conflictividad publicado por el Ministerio de Política Territorial señalan que Galicia es la nacionalidad histórica menos conflictiva con el Estado. Desde que se puso en marcha el actual sistema autonómico, el Ejecutivo Central y los de las comunidades han pleiteado en 818 ocasiones: 230 a instancias del Estado en defensa de sus competencias y 588 fueron las comunidades quienes reclamaron las suyas. Galicia se vio involucrado en menos del 10% del total: 77 distribuidas en 14 y 53. Son la mitad que las entabladas con Euskadi y la cuarta parte de las que involucran a Cataluña. Este dato no es irrelevante ya que, a pesar de esos 367 conflictos que mantiene vivos (por acción u omisión), la Generalitat es considerada por Pedro Sánchez y sus vicepresidentas y ministras y ministros como un ejecutivo leal que debe ser cuidado desde Madrid. Lo cual ya representa una clara dosis de cachondeo. La Xunta, mientras tanto, es considerada como una institución enemiga a la que se le mira con recelo y se cuestionan todas sus decisiones. Lo hacen a pesar de que en el haber de nuestros letrados hay más éxitos que fracasos en esta litigiosidad. Esta misma semana el Tribunal Supremo acaba de dar la razón a Rosa Quintana rechazando el recurso del Gobierno contra su plan de explotación marisquera en Galicia. Lo –cuanto menos– impresentable es el pleito abierto por Sánchez ante la Lei do Litoral. Impresentable y discriminatorio ya que se le niega a la Xunta lo que se le permitió a Cataluña, Euskadi, Andalucía y Baleares. ¿Será por que somos una comunidad demasiado leal?