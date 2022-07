Sobre estúpidos, ingenuos y sabios

EL PSIQUIATRA ESTADOUNIDENSE Thomas Szasz, uno de los grandes defensores de la libertad personal frente a las imposiciones de los gobiernos, afirmaba que “los estúpidos no perdonan ni olvidan; los ingenuos perdonan y olvidan; el sabio perdona, pero no olvida”. Durante unas horas en Ermua se revivió lo que hace 25 años se dio en llamar el espíritu de Ermua, aquel movimiento que surgió tras el secuestro y el vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, que supuso el principio del fin de ETA. Se celebraba el acto de aniversario de la muerte del concejal del PP, hijo de emigrantes ourensanos, en presencia del rey Felipe VI y las principales autoridades estatales y autonómicas quienes por un momento aparcaron sus diferencias y reproches. En ese sentido las palabras de Alberto Núñez Feijóo y Marimar Blanco deberían ser incorporadas en el manual de la concordia. La ocasión lo exigía ya que se trataba de honrar la memoria de un joven valiente que decidió incorporarse a la política el mismo día que los etarras mataron a Gregorio Ordóñez, un prueba de valentía y compromiso que le costó la vida: no era nada fácil, hace dos décadas y media, dar ese paso en una Euskadi que vivía bajo el terror. Que a la cita no acudiera ningún representante de la izquierda abertzale –se puede añadir también a Vox– es una muestra más de que “los estúpidos no perdonan ni olvidan” pero también la evidencia de que es una felonía el pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu para sacar adelante lo que dieron en llamar Ley de la Memoria Democrática en la que el peso del dolor de las víctimas se diluye ante la presión de los herederos de sus verdugos; es decir, y volviendo a Szasz, solo los ingenuos perdonan y olvidan. Eso lo saben muy bien quienes viven en Euskadi donde se recuperó cierta sensación de libertad pero todavía se dan casos de intimidación, amenazas y agresiones. Esta semana radicales abertzales asaltaron y golpearon al alcalde y concejales de Pamplona tras la procesión de san Fermín, No son hechos asilados, suceden con demasiada frecuencia ante la inacción de las autoridades políticas y policiales. Hay más ejemplos sangrantes. Desde que Pedro Sánchez transfirió a Euskadi la gestión de las cárceles hasta 22 presos etarras disfrutan de libertad plena, algunos con un argumento tan peregrino como el de tener que educar a sus hijos. Ya lo decía Platón: “Podemos perdonar a un niño que le tiene miedo a la oscuridad, la verdadera tragedia de la vida es cuando un adulto le tiene miedo a la luz”. Seamos sabios: perdonar pero no olvidar.