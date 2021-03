Sobre la golfería ‘ilustrada’

LAS FIESTAS en pisos parecen no tener fin. Da igual que en Santiago la cuantía de las multas haya subido hasta los 750 euros y que la policía vuelva una y otra vez a los domicilios denunciados, cuando sus moradores no les abren la puerta, para identificar a los propietarios o inquilinos, porque al parecer pesa mucho más el deseo de celebrar juergas que la orden de mantener la distancia social. Los datos están ahí: en Compostela se abortaron un centenar de farras nocturnas durante marzo y nada indica que el panorama vaya a cambiar si se mantienen unas sanciones que, por lo visto, no son lo suficientemente gravosas. Pese a que el desmadre de las fiestas privadas se ha convertido en un gravísimo problema en toda España, en este santo país seguimos disculpando a quienes las promueven y tirando de las orejas a quienes tienen el deber de frenarlas. Así lo demuestra de nuevo el gran apoyo que ha recibido en las redes sociales una joven marisabidilla que negó el acceso a la policía cuando los funcionarios se plantaron en un piso turístico madrileño para abortar una celebración con una veintena de participantes. La patrulla acabó tirando la puerta alegando grave desobediencia y, aunque todo indica que el responsable policial metió la pata hasta al fondo al actuar de una manera tan contundente sin contar con una orden judicial (el debate jurídico está sobre la mesa), llama mucho la atención que casi todos los reproches se hayan dirigido contra los funcionarios mientras los aplausos siguen arreciando a favor de la heroína que se negó a abrir con una chulería rayana en el desprecio. El jefe de la patrulla, es cierto, tendrá que dar explicaciones y asumir, si es el caso, la sanción profesional correspondiente. Pero la joven de marras y todos sus acompañantes no merecen felicitación alguna, salvo que hayamos asumido ya que la golfería ilustrada es una virtud.

BEATRIZ CASTRO/Periodista