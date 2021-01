Sobre la (presunta) sucesión de Feijóo

comienza el ppdeg a activar su maquinaria congresual. Lo hace con retraso porque el impacto de la pandemia todo lo abarca, y advierten ya los expertos en interpretar las claves internas del principal partido gallego de que la sucesión de Feijóo no se planteará en este cónclave autonómico ni en los provinciales ni en los locales, que por ese orden celebrarán los populares gallegos sus congresos cuando el coronavirus lo permita. No abrir el melón del relevo de su indiscutible e indiscutido líder es lo que toca, decimos nosotros, lo que dicta el sentidiño. Por eso, sorprende que de repente se quiera destacar. Marear la perdiz de la sucesión a estas tempranas alturas suena directamente a dislate. Estache boa a navalla, dirían los más viejos del lugar tirando de sabiduría popular. Es palmario que lo que Galicia necesita para superar esta brutal crisis del COVID es estabilidad política y eficacia en la gestión institucional. La tranquilidad para gobernar se la ganó Feijóo a pulso en las elecciones autonómicas del pasado verano, en las que los gallegos blindaron su trabajo en la Xunta con una mayoría absolutísima de 42 escaños. Con la misma lógica que dicta que el PPdeG tiene que actualizar programas y mensajes, cree-mos que introducir la cuestión sucesoria de prisa y corriendo sería lo mismo que dispararse un tiro en un pie. Cuando comience el carrusel congresual, el inquilino de Monte Pío y su Gobierno llevarán un año escaso ejerciendo, muy poco tiempo para comenzar a agitar el avispero de un relevo que, además, suena a ciencia ficción, hoy por hoy, y que no está en la agenda de preocupaciones de la sociedad gallega. En el partido enfocan la cita autonómica como un congreso de transición. Nos parece acertado mover solo lo justo y necesario, darle tiempo al Ejecutivo para desarrollar proyectos y esperar a que Feijóo dé señales de por dónde quiere enfocar su futuro. Porque nada hay escrito sobre su aspiración a un quinto mandato presidencial ni, a estas alturas, nadie debe descartarlo. Tras preocuparse de no alterar el equilibrio de poder territorial, en lo orgánico, y de reforzar los perfiles de gestión, en lo gubernamental, el político de Os Peares tiene tiempo para engrasar la poderosa máquina del PPdeG, y llegar a los comicios municipales de 2023 en condiciones de pelear diputaciones y grandes ciudades ahora en manos de nacionalistas y socialistas. Mientras, las urnas le concedieron el derecho a gobernar desde la estabilidad y a decidir su sucesión –arre ou xo– sin ruido.