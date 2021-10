Sobre los gobiernos de coalición

AÚN RESUENAN POR LOS pasillos de San Caetano los gritos del volcánico Antón Losada, secretario xeral de Relacións Institucionais de la Vicepresidencia en el bipartito, dirigidos al paciente Méndez Romeu, conselleiro de la Presidencia en la Xunta, por un quítame aquí un rótulo que se convirtió en uno de los momentos cumbres del (des)gobierno de Pérez Touriño. El impacto de aquel enfrentamiento, instalado en el imaginario de los funcionarios presentes, fue de tal magnitud que pasado el tiempo, en 2016, a los estrategas de Ferraz se les ocurrió la peregrina idea de incluir a los dos protagonistas, el politólogo y tertuliano y el militante socialista, en una encuesta para elegir al sustituto de José Ramón Gómez Besteiro como posibles candidatos a la presidencia de la Xunta. Aquella liorta entre dos pesos pesados pasó a los anales de los despropósitos de un gobierno de coalición que los ciudadanos se encargaron de laminar en cuanto tuvieron ocasión de volver a las urnas. En Madrid, las cosas no funcionan mucho mejor aunque allí, a diferencia de lo que ocurría en Santiago en 2007, los medios de comunicación capitalinos pasan de puntillas. No se entiende que Pedro Sánchez permita la campaña de una parte de su ejecutivo contra Amancio Ortega tras firmar un convenio que, en pura teoría, obliga a todo el Gobierno y que él aplaudió. Tampoco hay explicación a la decisión de convocar la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos cuando el presidente toma la decisión de respaldar a Nadia Calviño frente a Yolanda Díaz en un tema que cuestiona la Unión Europea: la reforma laboral. Dice Sánchez que las cosas están claras y que “es una ley del Gobierno en la que todos los ministerios deben colaborar”; le responden desde UP con una convocatoria del gabinete de crisis exigiendo que sea la ministra de Trabajo quien lidere el proceso. Más o menos idéntico a lo que ocurrió en San Caetano. Un auténtico desastre provocado por una Yolanda Díaz embarcada desde ya en su tentativa de liderar una alternativa al presidente del Gobierno. Es el problema de los gobiernos de coalición. Solo funcionan, como ocurre en tres diputaciones gallegas, cuando hay una fuerza hegemónica y un partido sostén, necesario pero no imprescindible. Aquí sufrimos y en Madrid todavía no se dan cuenta del irreparable daño que están provocando. Ni siquiera los disparatados precios de la luz, carburantes y materias primas les hacen ver una realidad que acabaremos pagando todos los españoles. Y lo peor no es eso; el ciudadano percibe que emplean más tiempo en dirimir cuestiones partidarias que en resolver lo que verdaderamente importa.